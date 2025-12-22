МОССАД спасет мир. От Ирана

Юрий Веселов, военный обозреватель

Нынешний директор разведывательной службы Израиля МОССАД Дэвид Барнеа, подавший в отставку в июне 2026 года, поблагодарил сотрудников службы Иерусалима за отличную работу за добытые израильской агентурой данные по Ирану. По его словам, секретная информация позволила Израилю провести комплекс мероприятий по нейтрализации возможностей иранского режима использовать имевшуюся научно-производственную базу для создания ядерного оружия.

Барнеа заявил, что Израиль обязан сделать все для того, чтобы Иран не возобновил свою ядерную программу после нанесения ударов по его производственным объектам. «Идея продолжить разработку атомной бомбы все еще бьется их (иранцев) сердцах. Мы в тесном сотрудничестве с американцами, и никто другие, несем ответственность за то, чтобы сильно поврежденный ядерный проект не был восстановлен и активирован», - уточнил Барнеа.

Руководитель МОССАД выразил скептицизм в отношении возможности политико-дипломатического урегулирования проблемы, добавив: «Иран верит, что может снова обмануть мир и заключить новую ядерную сделку. Мы не допустили и не позволим заключить плохую сделку».

Выступление Барнеа перед своими подчиненными напоминали своеобразный предварительный отчет перед правительством о проделанной работе за почти пятилетний срок управления службой. Он не скрывает того, что Иран для него является «страной, которая подлежит уничтожению еврейским государством», а достигнутые персами результаты «в уровне обогащении урана направлены только на создание ядерного оружия для уничтожения Израиля».

За последние 15 лет МОССАД собрала данные о белее ста иранских специалистов, участвовавших в программе ядерной энергетики, и приступила к их физическому уничтожению еще в 2000 году. Операция получила условное наименование «Нарния» и до июньской авиационной атаки на атомные объекты и ПВО агентурой были убиты до 20 ученых и инженеров в предыдущие годы. По данным израильтян, примерно за десять дней израильско-иранского конфликта разведке удалось расправиться с 11 учеными-ядерщиками. Сколько специалистов погибло от ракетных и авиационных ударов в последующие дни, сведений нет.

Несомненно, руководители израильской специальной службы добились впечатляющих результатов в разведывательном обеспечении воздушной операции по нанесению значительного ущерба предприятиям иранской ядерной энергетике. И, хотя по признанию самих израильтян, им не все удалось довести до полного уничтожения основных объектов, реализация многих проектов стала невозможной. В этом недавно признался министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил агентству «Reuters» об «очень значительном ущербе» на предприятиях в Исфахане, Натанзе и Фордо, специализирующихся на обогащении урана. Он добавил, что Иран до израильско-американского нападения располагал около 400 кг обогащенного до 60 процентов урана, но судьба его неизвестна. Иранцы запретили допуск инспекторов агентства на ключевые объекты.

Биньямин Нетаньяху убежден в необходимости повторения ударов по ядерным и военным объектам Ирана, чтобы не дать возможности этой стране восстановить разрушенное производство обогащения урана, восполнить потери в ПВО и уничтожить заводы, выпускающие баллистические ракеты. Недавно командование КСИР Ирана заявило об успешном испытании новой баллистической «гиперзвуковой» ракеты средней дальности с высокой точностью стрельбы. Данное сообщение следует расценивать как гипотетическую угрозу Израилю. Не исключено, что иранцы ведут интенсивную работу по созданию подобного оружия, но это еще не значит, что изделие готово к массовому промышленному производству.

Так или иначе, но из Вашингтона последовало предупреждение о том, что Пентагон не допустит создания в Иране гиперзвукового оружия и в случае поступления сведений о нем повторит удары по Ирану. Но они будут более сокрушительными. По просочившейся из Белого дома информации, Дональд Трамп может согласиться на возобновление переговоров с Тегераном, но на них американцы дополнительно потребуют свернуть ракетную программу.

С большой степенью уверенности можно предполагать усиления деятельности МОССАД по добыванию информации не только о состоянии программы ядерной энергетики, но и ракетном производстве. Эта работа будет также сопровождаться физической ликвидацией лиц, причастных к иранскому ВПК.