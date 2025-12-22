Павел Александров, международный обозреватель

Результаты в основном посвященного финансированию Украины на ближайшие два года саммита ЕС в Брюсселе следует оценивать как победу позиции премьер-министра Бельгии Барта Де Вебера, который последовательно отстаивал интересы своей страны. Этот политик, когда речь зашла о конфискации в пользу Киева находящихся в Бельгии замороженных решением ЕС 210 млрд евро российских активов, вполне логично требовал официальной гарантии всех стран Евросоюза сообща вернуть эти деньги России, которая наверняка еще потребует этого в судебном порядке. В противном случае Бельгия оказалась бы жертвой финансового коллапса.

Однако главные инициаторы грабежа России канцлер ФРГ Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен до последнего наотрез отказывались поддержать премьера Бельгии, обещая тому в качестве отговорки лишь «безграничную поддержку» в будущем. Госпожа фон дер Ляйен, выступающая в роли безжалостной надзирательницы, даже заявила, что участвовавшие в брюссельском саммите главы государств и правительств ЕС должны заседать «хоть всю ночь» пока не примут нужное ей решение о конфискации российских миллиардов. И что же? Шестнадцатичасовое заседание к утру завершилось, но завершилось оно для Мерца и фон дер Ляйен полным провалом.

В результате ночной сходки потенциальных европейцев-грабителей по вопросу о финансировании Киева в Брюсселе было принято альтернативное решение, а активы России избежали участи быть потраченными на вооружение Украины. ЕС объявил о предоставлении Киеву беспроцентного кредита в размере 90 млрд евро. На состоявшейся по завершении саммита пресс-конференции канцлер Мерц сообщил, что кредит этот будет предоставлен под гарантии бюджета Евросоюза. По словам же Урсулы фон дер Ляйен, Киев начнет возвращать предоставленные ему деньги «только после того, как начнет получать репарационные выплаты от России».

При этом, дабы убедить простых европейцев, что их налоги не пойдут на поддержку насквозь коррумпированного режима в Киеве, и Мерц, и фон дер Ляйен изо всех сил стали изображать итоги саммита ЕС как свидетельство сплоченности стран-членов, их уверенности в неминуемой победе Украины над Россией и в том, что все расходы ЕС, в конце концов, лягут на Российскую Федерацию. Кстати, основные немецкие СМИ, подтверждая свою русофобскую направленность, также – почти без сомнения – начали прославлять своего канцлера-победителя, коим он сам себя назвал после саммита в Брюсселе. Сомнения же в том, что саммит был для Мерца и руководства Евросоюза таким уж успешным, неминуемо возникли у каждого политобозревателя в Европе ровно в тот момент, когда пришло сообщение о том, что конфискацию активов РФ продавить не удалось, а Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать даже в финансировании беспроцентного кредита Киеву размером 90 млрд евро.

Между тем немецкий портал NachDenkSeten, называя итог усилий Мерца и фон дер Ляйен украсть замороженные ЕС российские активы и направить их на военную поддержку Киева полным провалом, критикует и СМИ ФРГ, которые охотно называют договоренность о беспроцентном кредите ЕС Украине «большим успехом». Портал напоминает, что вообще-то «смертельный удар» планам Мерца и его сообщницы Урсулы нанес «двухстраничный документ» премьер-министра Бельгии Барта Де Вебера, в котором он практически потребовал от стран ЕС выдать ему «бланко-чек» - гарантию того, что Бельгию не оставят один на один с Россией, когда та потребует вернуть ей украденные европейцами миллиарды. Как выяснилось, денег на это ни у кого из них нет.

Резко критикует портал и эту идею «варианта Б», предусматривающего как раз беспроцентный кредит ЕС для Украины. Редакция приводит в этой связи высказывание президента Франции Макрона о том, что «деньги эти пойдут не на послевоенное восстановление Украины, а на закупку в Европе вооружений». Обращает редакция внимание на «интересное неофициальное заявление Мерца», который говорит, что мол если Украина не сможет возвращать деньги по европейскому займу, то тогда их можно будет взять из замороженных активов РФ. В этой связи немецкий портал указывает, что с самого начала всем было ясно, что вернуть любой кредит Украина никогда не сможет, а надеяться на некие репарационные выплаты России бессмысленно. В этой связи возникает вопрос, где найти банк, который без всяких гарантий выделит деньги под кредит. И чего стоят «гарантии ЕС», который своих средств не имеет, а его бюджет собирается из взносов стран-членов. Кстати, 90 млрд евро – это примерно половина бюджета ЕС.

Другим провалом Урсулы фон дер Ляйен и Фридриха Мерца на брюссельском саммите ЕС портал NachDenkSeiten назвал срыв заключения соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и странами МЕРКОСУР (Бразилия, Аргентина, Уругвай, Парагвай) и перенос его подписания на будущий год. В этой связи газета «Коммерсантъ» цитирует собеседника издания Politico, по словам которого решение о переносе было принято по просьбе премьер-министра Италии Джорджии Мелони. Она запросила время, чтобы заверить итальянских фермеров в защите их интересов от конкуренции с дешевой латиноамериканской продукцией. Сможет ли Мелони это сделать – большой вопрос. Протесты же бельгийских, немецких, французских и итальянских фермеров могут возобновиться в любой момент. Также как и подвоз навоза к зданию Евросоюза в Брюсселе. Да и к зданию Бундестага в Берлине тоже. Словом, фермерские «подарки» к Новому году реальны еще и для Макрона, и для Мерца.