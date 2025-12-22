Жертвой взрыва в Москве стал генерал Сарваров

При взрыве на Ясеневой улице в Москве погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Фaнил Сaрваров. Об этом информировала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в беседе с ТАСС.

По ее словам, было приведено в действие взрывное устройство, размещенное под днищем автомобиля. Нaчальник управления оперативной подготовки Генерaльного штаба Вооруженных сил РФ скончался в результате полученных травм.

Главным следственным управлением СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом), ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ), уточнила собеседница агентства.

В настоящее время осмотр места происшествия продолжается. Следствием будут назначены экспертизы. Допрашиваются свидетели и очевидцы, изучаются записи с камер видеонаблюдения, сообщила она. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Петренко указала, что в качестве одной из версий случившегося рассматривается организация убийства спецслужбами Украины.

Фанил Сарваров родился 11 марта 1969 года в Гремячинске Пермской области. Выпускник Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища, Военной академии бронетанковых войск, Военной академии Генштаба ВС РФ. Прошел все основные воинские должности. В 2015-2016 годах выполнял задачи по организации и проведению операции в Сирии. С 2016 года назначен на должность начальника управления оперативной подготовки ВС РФ. Удостоен ордена Мужества, а также награжден медалью Суворова, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II и I степени.