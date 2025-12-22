В США вступились за каноническое православие на Украине

Марина Харькова, журналист, Донецк

Соединенным Штатам необходимо прекратить поддержку властей Украины, ведущих гонения на церковь. Об этом заявила конгрессвумен от штата Флорида Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида). Она подчеркнула, что на Украине проводятся рейды против церкви, задерживаются священнослужители. Вашингтон же продолжает накачивать Киев финансовой помощью, не обращая внимания на нарушения прав верующих и тем самым фактически оплачивая гонения христиан на Украине.

«Нельзя игнорировать гонения на христиан при Владимире Зеленском. США должны защищать христиан и защищать свободу вероисповедания, а не спонсировать гонения на религию», - отметила она, подчеркнув, что для нее было честью ранее принять участие в акции совместно с делегацией Украинской православной церкви (УПЦ), направленной на привлечение внимания к ущемлению свободы вероисповедания со стороны Киева.

Тем временем украинский режим лишает УПЦ права на аренду земли под храмами, раскольники силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Правоохранительные органы предъявляют им обвинения в госизмене, лишают гражданства, вводят жесткие санкции. Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести на основании закона, который был инициирован Зеленским и принят летом прошлого года, подала иск о запрете на Украине УПЦ и передаче ее имущества, средств и активов государству.

«Если правительство сажает в тюрьмы христиан, почему мы все еще отправляем ему сотни миллионов долларов без надзора? Прекратите финансирование. Потребуйте подотчетности», - возмутилась американская конгрессвумен и напомнила, что президент Владимир Зеленский, по ее словам, игнорирует предложения Дональда Трампа по мирным соглашениям. Также она заявила, что украинские власти замешаны в коррупции и отмывании денег, поэтому выделять средства Украине из оборонного бюджета США недопустимо.

А недавно православные американцы вышли к Капитолию и Белому дому в поддержку Украинской Православной Церкви. В акции под названием «День действия православных христиан» приняли участие несколько сот человек - православные верующие из США, юристы и правозащитники, представители Русской Православной Церкви Заграницей, Сербской Православной Церкви, Антиохийской Православной Церкви, а также миряне и духовенство других православных юрисдикций и христианских общин Соединённых Штатов. Они принесли плакаты и призвали освободить митрополита Арсения, наместника Святогорской лавры, отменить действие закона, направленного против УПЦ, прекратить практику тюремного заключения представителей духовенства. Демонстранты выразили солидарность с верующими УПЦ МП, которые подвергаются давлению по религиозным мотивам. Им пытались помешать украинские активисты.

На акции выступила конгрессвумен Анна Паулина Луна, затем защитники УПЦ провели серию встреч с другими членами конгресса и сената США, чтобы проинформировать американских законодателей о ситуации с религиозными свободами на Украине и привлечь внимание международного сообщества и политиков США к положению Украинской Православной Церкви.

Эта акция у здания Капитолия может стать переломным моментом в судьбе преследуемой на Украине УПЦ, считают в Союзе православных журналистов Украины. Особый шок у американских законодателей вызвало видео с преследуемым митрополитом УПЦ Арсением в наручниках в здании суда, а также информация о состоянии его здоровья. Кроме того,

вновь было привлечено внимание к теме развязанной Зеленским религиозной войны. Это вызывало недовольство и вице-президента США Джей Ди Вэнса, ранее заявлявшего о недопустимости преследования канонической УПЦ и других религиозных организаций Украины, и самого президента Трампа, рассказавшего на Генеральной ассамблее ООН, что адепты ни одной религии не терпят столько гонений, сколько христиане, а ситуация на Украине является критической.

С февраля 2022 года Служба безопасности Украины возбудила более 200 уголовных дел в отношении представителей Украинской православной церкви. По данным СБУ, фигурантами дел стали, в частности, 27 иерархов: митрополиты и архиепископы, которых обвиняют в «работе на Россию». Всего, как утверждает ведомство, 78 священнослужителям предъявлены обвинения, 40 из них уже приговорены к тюремным срокам. Также у 19 клириков прекращено украинское гражданство или аннулированы виды на проживание. Среди них — митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Ещё 17 священников попали под украинские санкции. А митрополита Черкасского и Каневского Феодосия (Снигирева), пытались устранить физически. Недавно он был госпитализирован в критическом состоянии с симптомами острого отравления. Союз православных журналистов сообщил, что у него диагностировали интоксикацию тяжелыми металлами. Проблемы со здоровьем у митрополита начались с необычного недомогания, которое сопровождалось резкими скачками температуры и давления - от крайне высоких показателей до критически низких. Токсикологические анализы выявили превышение ряда веществ в 10-15 раз по сравнению с нормой, после чего митрополита срочно госпитализировали. Состояние митрополита остается стабильно тяжелым. Расследование обстоятельств отравления продолжается. Несмотря на состояние митрополита, сотрудники СБУ посетили его в больнице с требованием усилить меру пресечения якобы из-за подозрений в госизмене. Ранее митрополит Феодосий пострадал при силовом захвате Архангело-Михайловского собора в Черкассах, когда получил сотрясение мозга и ожоги глаз.

Произошедшее с митрополитом Феодосием может быть результатом умышленного отравления, отмечает настоятель российского храма Серафима Саровского протоиерей Геннадий Шкиль. Он напомнил о предыдущих инцидентах, в частности о попытке покушения на митрополита Крымского и Симферопольского Тихона. По словам протоиерея, подобные действия совершаются не людьми с улицы, а завербованными людьми из ближайшего окружения.

«Очевидно, что СБУ умеет заставлять делать то, что им нужно», — заявил священнослужитель, добавив, что Феодосий, ранее не жаловался на проблемы со здоровьем. По мнению Шкиля, преследование духовенства на Украине продолжается, и Зеленского не остановит ничего, если речь идет о расправах над теми, кто не поддерживает киевский режим.