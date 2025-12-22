Намерение изъять российские активы активизировалось у европейцев просто потому, что у них кончились деньги. Причем, кончились с большой буквы. Изымут или нет, зависит от того, что победит: здравый смысл или внутренняя ненависть. В первом случае, европейцы осознают, что они накажут самих себя в первую очередь, а во втором случае будет действовать принцип – ущемить Россию, а дальше – будь, что будет.

В первом случае, например, та же Бельгия сможет сохранить свою экономику. Иначе Бельгии будет очень тяжело, потому что никто туда ни копейки не вложит еще много лет. А без иностранных капиталов и Бельгия, и современная Европа жить не смогут.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" научный руководитель Института региональных, доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

