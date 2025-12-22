Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
22 декабря 2025 / 12:51
КОТИРОВКИ
USD
22/12
80.7220
EUR
22/12
94.5120
Новости часа
Политолог Журавлев о попытках изъятия российских активов в Европе Памфилова: проведение полноценных выборов на Украине маловероятно
Москва
22 декабря 2025 / 12:51
Котировки
USD
22/12
80.7220
0.0000
EUR
22/12
94.5120
0.0000
Политолог Макаренко: Европа исчезает из политической повестки дня Трампа
Политолог Макаренко: Европа исчезает из политической повестки дня Трампа
22 декабря 2025 / 12:23
Политолог Журавлев о попытках изъятия российских активов в Европе
Политолог Журавлев о попытках изъятия российских активов в Европе
22 декабря 2025 / 12:19
ЕС не отказался от идеи экспроприации российских активов. Мнение
ЕС не отказался от идеи экспроприации российских активов. Мнение
19 декабря 2025 / 12:20
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Кризис в Европе / Кризис на Украине
Политика
Политолог Журавлев о попытках изъятия российских активов в Европе
22 декабря 2025 / 12:19

Намерение изъять российские активы активизировалось у европейцев просто потому, что у них кончились деньги. Причем, кончились с большой буквы. Изымут или нет, зависит от того, что победит: здравый смысл или внутренняя ненависть. В первом случае, европейцы осознают, что они накажут самих себя в первую очередь, а во втором случае будет действовать принцип – ущемить Россию, а дальше – будь, что будет.

В первом случае, например, та же Бельгия сможет сохранить свою экономику. Иначе Бельгии будет очень тяжело, потому что никто туда ни копейки не вложит еще много лет. А без иностранных капиталов и Бельгия, и современная Европа жить не смогут.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" научный руководитель Института региональных, доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев. 

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/536382d278f19e69838031f86447d441/

 

Политолог Макаренко: Европа исчезает из политической повестки дня Трампа
Политолог Макаренко: Европа исчезает из политической повестки дня Трампа
Политолог Журавлев о попытках изъятия российских активов в Европе
Политолог Журавлев о попытках изъятия российских активов в Европе
ЕС не отказался от идеи экспроприации российских активов. Мнение
ЕС не отказался от идеи экспроприации российских активов. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
10:37
Памфилова: проведение полноценных выборов на Украине маловероятно
10:19
Жертвой взрыва в Москве стал генерал Сарваров
21:17
ЦИК готов обеспечить голосование украинцев в России в случае выборов на Украине
20:59
В ЛДПР предложили признать многодетных матерей "Ветеранами труда"
20:45
Число обращений к президенту РФ в 2025 году стало вторым после рекорда 2015 года
20:30
Цена платины на NYMEX обновила 17-летний максимум
20:15
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 81%
19:59
Путин акцентировал, что власть на Украине должна стать легитимной
19:43
ВТБ: 47% россиян хотели бы отказаться от приготовления блюд к новогоднему столу
19:30
Президент РФ заявил, что уверен в своих друзьях
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения