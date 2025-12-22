Памфилова: проведение полноценных выборов на Украине маловероятно

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова полагает, что на нынешнем этапе проведение полноценных демократических выборов на Украине маловероятно.

"Хорошо бы чтобы выборы на Украине прошли, но кто будет их проводить и как? Там сейчас настолько все архаично и хаотично, что даже если они что-то и попытаются сделать, это будет в большей степени имитация и профанация, очень далекая от действительно демократичных, прямых выборов", - сказала она в подкасте "Мастерской новых медиа".

Памфилова обратила внимание, что значительная часть граждан Украины выехала из страны и проживает в государствах Западной Европы и США, при этом объективной социологии, которая позволяла бы понять реальные настроения общества, нет. Невозможно оценить, готовы ли люди к выборам и в каких регионах они вообще могли бы быть проведены, добавила она.

Глава ЦИК также отметила, что инициатива проведения выборов не находит заинтересованности у действующих украинских элит. Нынешняя власть заинтересована в продолжении конфликта, так как война позволяет сохранять контроль над финансовыми потоками и внешней поддержкой, указала она.

Памфилова считает, что разговоры о выборах на Украине носят абстрактный характер и не учитывают реальные условия. Судьба страны и расстановка сил в мире сегодня решаются не избирательными процедурами, а на поле боя, акцентировала она.