Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
22 декабря 2025 / 14:21
КОТИРОВКИ
USD
22/12
80.7220
EUR
22/12
94.5120
Новости часа
Присутствие игиловцев в Сирии будет нарастать - эксперт Последняя рабочая неделя 2025 года в России будет двухдневной
Москва
22 декабря 2025 / 14:21
Котировки
USD
22/12
80.7220
0.0000
EUR
22/12
94.5120
0.0000
Присутствие игиловцев в Сирии будет нарастать - эксперт
Присутствие игиловцев в Сирии будет нарастать - эксперт
22 декабря 2025 / 13:34
Политолог Макаренко: Европа исчезает из политической повестки дня Трампа
Политолог Макаренко: Европа исчезает из политической повестки дня Трампа
22 декабря 2025 / 12:23
Политолог Журавлев о попытках изъятия российских активов в Европе
Политолог Журавлев о попытках изъятия российских активов в Европе
22 декабря 2025 / 12:19
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / Украина сегодня / Переговоры по Украине
Политика
Памфилова: проведение полноценных выборов на Украине маловероятно
22 декабря 2025 / 10:37
Памфилова: проведение полноценных выборов на Украине маловероятно
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова полагает, что на нынешнем этапе проведение полноценных демократических выборов на Украине маловероятно. 

"Хорошо бы чтобы выборы на Украине прошли, но кто будет их проводить и как? Там сейчас настолько все архаично и хаотично, что даже если они что-то и попытаются сделать, это будет в большей степени имитация и профанация, очень далекая от действительно демократичных, прямых выборов", - сказала она в подкасте "Мастерской новых медиа".

Памфилова обратила внимание, что значительная часть граждан Украины выехала из страны и проживает в государствах Западной Европы и США, при этом объективной социологии, которая позволяла бы понять реальные настроения общества, нет. Невозможно оценить, готовы ли люди к выборам и в каких регионах они вообще могли бы быть проведены, добавила она.

Глава ЦИК также отметила, что инициатива проведения выборов не находит заинтересованности у действующих украинских элит. Нынешняя власть заинтересована в продолжении конфликта, так как война позволяет сохранять контроль над финансовыми потоками и внешней поддержкой, указала она.

Памфилова считает, что разговоры о выборах на Украине носят абстрактный характер и не учитывают реальные условия. Судьба страны и расстановка сил в мире сегодня решаются не избирательными процедурами, а на поле боя, акцентировала она.

Присутствие игиловцев в Сирии будет нарастать - эксперт
Присутствие игиловцев в Сирии будет нарастать - эксперт
Политолог Макаренко: Европа исчезает из политической повестки дня Трампа
Политолог Макаренко: Европа исчезает из политической повестки дня Трампа
Политолог Журавлев о попытках изъятия российских активов в Европе
Политолог Журавлев о попытках изъятия российских активов в Европе
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
12:28
Последняя рабочая неделя 2025 года в России будет двухдневной
12:16
Алиев не примет участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге
11:57
Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии
11:41
Москалькова: Москва передала Киеву всех желавших вернуться украинцев
11:18
Цена фьючерса на золото обновила исторический максимум
10:59
Президент РФ поручил создать программу исследований русского народа
10:37
Памфилова: проведение полноценных выборов на Украине маловероятно
10:19
Жертвой взрыва в Москве стал генерал Сарваров
21:17
ЦИК готов обеспечить голосование украинцев в России в случае выборов на Украине
20:59
В ЛДПР предложили признать многодетных матерей "Ветеранами труда"
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения