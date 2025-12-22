Почему Макрон заговорил о переговорах с Кремлем?

Елисейский дворец в ближайшие дни рассмотрит возможность проведения переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на администрацию французского лидера.

"То, что в Кремле публично одобряют такой шаг - это хорошо. В ближайшие дни мы определимся с оптимальным способом проведения переговоров", - приводит агентство слова представителя Елисейского дворца.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам саммита ЕС в Брюсселе заявил, что Европе пришло время возобновить диалог с Россией. Он подчеркнул, что нынешний формат переговоров по Украине, когда американские переговорщики обсуждают условия урегулирования с Россией без европейцев, "не является оптимальным".

19 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты, комментируя слова Макрона, заявил, что Россия всегда открыта к диалогу. Он напомнил, что президент России уже не раз подчеркивал, что он всегда открыт к контактам, "но при понимании, что это будут вежливые люди с какими-то элементарными навыками приличия"

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров полагает, что «Макрон почувствовал, что Европа остается вне игры и что как серьезный переговорный партнер она не выступает. Поэтому наверно он понял свою ошибочность своей ястребиной позиции и старается обеспечить место и для Франции, и для Европы в диалоге о возможном дипломатическом решении украинского конфликта. Сначала французский президент ставил все на то, чтобы уничтожить Россию и чего только не наговорил в наш адрес, а сейчас он вынужден сдать назад. Это единственная возможность для Европы обеспечить хоть какое-то участие в переговорах, и не быть изолированной в этом процессе».

По словам эксперта, «позиция же России заключается в том, что мы готовы говорить со всеми, кто настроен конструктивно для того, чтобы не обвинять, а понять, в чем причины конфликта и устранить их. Они должны понять позицию России, и тогда возможен диалог, как это происходит с американцами, которые это поняли сообразили гораздо быстрее, поэтому и играют главную роль. А Европа загнала себя в угол глупой позицией, считая, что они развалят Россию за год, за два. Но не получилось. Теперь им приходится корректировать свои изначальные установки и искать какое-то свое место на этих переговорах».