Цена фьючерса на золото обновила исторический максимум

Цена фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $4 450 за тройскую унцию.

По состоянию на 09:55 мск, стоимость золота демонстрировала рост на 1,46% и торговалась на уровне в $4 451,3 за тройскую унцию. К 09:59 мск цена на драгметалл ускорила рост до $4 451,6 за унцию (+1,47%).

К 10:13 мск стоимость золота замедлила рост и находилась на отметке в $4 443,6 за унцию (+1,28%).

Вместе с тем цена фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex поднималась на 2,1% и составляла $68,9 за тройскую унцию, свидетельствуют данные площадки.