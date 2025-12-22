Присутствие игиловцев в Сирии будет нарастать - эксперт
22 декабря 2025 / 13:34
Политолог Макаренко: Европа исчезает из политической повестки дня Трампа
22 декабря 2025 / 12:23
Политолог Журавлев о попытках изъятия российских активов в Европе
22 декабря 2025 / 12:19
Экономика
Цена фьючерса на золото обновила исторический максимум
22 декабря 2025 / 11:18
© Александр Рюмин/ ТАСС
Цена фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $4 450 за тройскую унцию.
По состоянию на 09:55 мск, стоимость золота демонстрировала рост на 1,46% и торговалась на уровне в $4 451,3 за тройскую унцию. К 09:59 мск цена на драгметалл ускорила рост до $4 451,6 за унцию (+1,47%).
К 10:13 мск стоимость золота замедлила рост и находилась на отметке в $4 443,6 за унцию (+1,28%).
Вместе с тем цена фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex поднималась на 2,1% и составляла $68,9 за тройскую унцию, свидетельствуют данные площадки.