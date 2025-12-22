Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
Москалькова: Москва передала Киеву всех желавших вернуться украинцев
22 декабря 2025 / 11:41
Москалькова: Москва передала Киеву всех желавших вернуться украинцев
© Сергей Фадеичев/ ТАСС, архив

Завершена обоюдная акция омбудсменов России и Украины по воссоединению семей, все граждане смогли выехать к своим близким. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе заседания комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, передает ТАСС.

"Мы с большим трудом переправили граждан Украины, 15 человек, которые тоже уходили к своим родным, так как Херсонская область обстреливается украинскими нацистами, и мы не могли вывезти их же граждан. Но в конечном итоге все получилось", - рассказала она.

На прошлой неделе, 16 декабря, на белорусско-украинской границе 15 россиян вернулись с территории Украины, чтобы воссоединиться со своими семьями в России. Кроме того, к своим семьям возвращались украинские граждане, при этом пять человек из них не смогли выехать из Херсонской области из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

