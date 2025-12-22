Присутствие игиловцев в Сирии будет нарастать - эксперт

Президент США Дональд Трамп объявил 20 декабря, что американские войска нанесли массированный удар возмездия по местам расположения террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, запрещена в РФ) на территории Сирии.

"Я приказал нанести массированный удар по террористам, которые убили троих наших великих патриотов на прошлой неделе. Двоих солдат и одного переводчика, замечательных людей. И [удар] был очень успешным", - сказал он во время выступления в пятницу перед сторонниками в штате Северная Каролина, отметив точное поражение каждой цели.

19 декабря газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила о начале нанесения военными США ударов с воздуха по позициям ИГ в Сирии. По сведениям издания, в операции были задействованы американские истребители и военные вертолеты, были атакованы десятки объектов ИГ, в том числе склады оружия.

13 декабря Пентагон сообщил, что двое бойцов Нацгвардии США и один американский переводчик были убиты в районе города Пальмира, расположенного в центральной части сирийской провинции Хомс. Они, по данным американской стороны, оказывали поддержку в проведении операций против ИГ в регионе. Военный министр США Пит Хегсет заявил в X, что совершивший это нападение "был убит силами партнеров". Трамп после этого пообещал принять ответные силовые меры против ИГ.

США планируют наносить удары по объектам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии на протяжении нескольких недель. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По их сведениям, цель операции заключается в уничтожении "мест, где ИГ пытается восстановить" свой потенциал, в "ликвидации этих сил и их объектов в больших масштабах". Предполагается, что для выполнения этих задач США могут наносить удары на протяжении "нескольких недель или до месяца".

Директор Центра изучения Ближнего востока и Центральной Азии Семен Багдасаров отмечает, что «Трамп считает нового лидера Сирии хорошим парнем поскольку он полностью согласен с позицией Трампа и одобрил американские удары. Но возникает вопрос, а по кому собственно был нанесен удар? Это была группа игиловцев, расположенная в пустыне, но большого скопления ИГИЛ там нет, они наращивают силы в других местах. Поэтому это больше пропагандистский шаг со стороны Трампа с непонятным результатом».

По мнению эксперта, «отчасти можно ожидать нарастания военного давления США на позиции ИГИЛ в этом регионе, но для этого нужно проводить наземную операцию. Игиловцы действуют небольшими ячейками и нападают на мирных жителей. Поэтому без наземной операции у США ничего не получится. А у ИГИЛ сейчас есть силы на западе, на северо-востоке Сирии, но расширение присутствия игиловцев в стране будет идти по нарастающей. Ведь Аш-Шараа контролирует лишь 50% территории Сирии, а всю остальную территорию контролируют игиловцы, друзы и прочие. Поэтому в Сирии сложилась благоприятная ситуация для развертывания сил ИГИЛ. Но мне кажется, что США в итоге не пойдут на наземную операцию. Это сопряжено с жертвами среди американских солдат, поэтому Трамп способен нанести лишь точечный удар и объявить, что он всех уничтожил, но это напоминает скорее шоу».