Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 22 декабря демонстрирует отрицательную динамику. Курс юаня к рублю также снижается.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС опускались на 0,14% и торговались на уровне 2 739,18 и 1 068,98 пункта соответственно. Курс юаня снижался на 4,1 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,266 руб.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2 737,42 пункта (-0,21%), индекс РТС составлял 1 068,29 пункта (-0,21%). Вместе с тем курс китайской валюты опускался до 11,261 руб. (-4,6 коп.), свидетельствуют данные площадки.