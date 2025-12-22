Алиев не примет участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге из-за интенсивного рабочего процесса. Об этом информировало государственное информационное агентство АзерТАдж, ссылаясь на администрацию главы азербайджанского государства.

"Президент Азербайджана не сможет принять участие в неформальном саммите СНГ, который пройдет сегодня в Санкт-Петербурге, из-за плотного рабочего графика", - сказано в сообщении.

Вместе с тем подчеркивается, что "Азербайджан регулярно участвует в официальных саммитах СНГ и придает важное значение сотрудничеству в рамках Содружества, в том числе развитию двусторонних отношений с государствами-членами".