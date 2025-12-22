Присутствие игиловцев в Сирии будет нарастать - эксперт
22 декабря 2025 / 13:34
Политолог Макаренко: Европа исчезает из политической повестки дня Трампа
22 декабря 2025 / 12:23
Политолог Журавлев о попытках изъятия российских активов в Европе
22 декабря 2025 / 12:19
Политика
Алиев не примет участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге
22 декабря 2025 / 12:16
© Александр Щербак/ ТАСС
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге из-за интенсивного рабочего процесса. Об этом информировало государственное информационное агентство АзерТАдж, ссылаясь на администрацию главы азербайджанского государства.
"Президент Азербайджана не сможет принять участие в неформальном саммите СНГ, который пройдет сегодня в Санкт-Петербурге, из-за плотного рабочего графика", - сказано в сообщении.
Вместе с тем подчеркивается, что "Азербайджан регулярно участвует в официальных саммитах СНГ и придает важное значение сотрудничеству в рамках Содружества, в том числе развитию двусторонних отношений с государствами-членами".