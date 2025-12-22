Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
22 декабря 2025 / 13:34
22 декабря 2025 / 12:23
22 декабря 2025 / 12:19
Последняя рабочая неделя 2025 года в России будет двухдневной
22 декабря 2025 / 12:28
Последняя рабочая неделя 2025 года в России будет двухдневной
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Последняя в 2025 году неделя будет состоять из двух рабочих дней, после этого россиян ждут одни из самых продолжительных новогодних праздников. На это обратила внимание член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина ("Единая Россия") в беседе с ТАСС.

Она уточнила, что в среду, 31-го декабря жители страны будут отдыхать за счет переноса выходного. Стенякина также отметила, что первым рабочим днем в 2026 году будет понедельник, 12 января. 

Вместе с тем, по ее словам, работодатели не могут сокращать зарплату из-за большого количества нерабочих дней в январе.

В целом в январе 2026 года в России будет 15 рабочих и 16 праздничных или выходных дней. Это будет самый "нерабочий" январь с 2021 года: в 2022 году россияне в первый месяц года работали 16 дней, в 2023-2025 годах - по 17.

