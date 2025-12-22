Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политика / Трамп 2.0
Политика
AP: администрация Трампа решила отозвать глав 29 зарубежных диппредставительств
22 декабря 2025 / 12:46
AP: администрация Трампа решила отозвать глав 29 зарубежных диппредставительств
22 декабря 2025 / 12:46
© Andrew Harnik/ Getty Images/ТАСС

Администрация президента США Дональда Трампа отзывает некоторых карьерных дипломатов, занимающих руководящие должности, почти из 30 зарубежных представительств. Об этом информировало агентство Associated Press, ссылаясь на анонимных сотрудников Госдепартамента.

Как отмечается, глав 29 зарубежных американских миссий уведомили о том, что срок их службы на занимаемых должностях истекает в январе.

По данным агентства, эти дипломаты заняли свои посты при администрации 46-го президента США Джо Байдена. Наибольшее число американских послов отзывается из Африки, там уведомления о прекращении командировки получили руководители диппредставительств США в 13 странах. Вместе с тем в Азии отзывают послов в шести странах, в том числе во Вьетнаме и на Филиппинах.

Кроме того, в странах Ближнего Востока уведомления о прекращении командировок получили высокопоставленные американские дипломаты в Алжире и Египте. Кадровые изменения также затрагивают посольства США в Армении, Северной Македонии, Черногории и Словакии.

Указанные дипломаты должны будут вернуться в Вашингтон, где при желании смогут получить новые назначения, следует из публикации.

