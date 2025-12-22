Присутствие игиловцев в Сирии будет нарастать - эксперт
22 декабря 2025 / 13:34
22 декабря 2025 / 12:23
22 декабря 2025 / 12:19
Российские ВС освободили Вильчу в Харьковской области
22 декабря 2025 / 12:59
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Российские войска за прошедшие сутки освободили населенный пункт Вильча в Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что задачу по освобождению населенного пункта выполнили военные Северной группировки.