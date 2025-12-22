Премьер Армении поделился видеоселфи с видом на Исаакиевский собор

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящийся с рабочим визитом в Санкт-Петербурге для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальном Саммите глав государств СНГ, разместил в своих социальных сетях новое видеоселфи.

На этот раз политик поделился видеороликом из культурной столицы России с видом на Исаакиевский собор из своего окна одной из гостиниц на Исаакиевской площади. При этом на фоне звучит композиция "Дождись" Олега Газманова в исполнении Uma2rman.

"Доброе утро! Хорошего дня, люблю всех", - указал Пашинян под видео, сопроводив его значками сердечка и флагов Армении и России.