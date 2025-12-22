Присутствие игиловцев в Сирии будет нарастать - эксперт
22 декабря 2025 / 13:34
22 декабря 2025 / 12:23
22 декабря 2025 / 12:19
Экономика
Курс доллара на Forex впервые с 11 декабря опускался ниже 79 рублей
22 декабря 2025 / 13:30
© Михаил Терещенко/ ТАСС
Курс доллара на Forex опускался ниже 79 руб. впервые с 11 декабря текущего года. Об этом свидетельствуют данные ICE (композитный показатель нескольких форекс-брокеров) на площадке Investing.com.
По состоянию на 10:24 мск, курс американской валюты снижался на 2,63% и торговался на уровне 78,38 руб. Вместе с тем курс доллара на российском межбанковском рынке терял 1,55%, опускаясь до 79,15 руб.