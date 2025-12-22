Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
22 декабря 2025 / 13:34
22 декабря 2025 / 12:23
Вэнс заявил о прорыве на переговорах по Украине
22 декабря 2025 / 13:43
© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson/ТАСС

Вице-президент США Джей Ди Вэнс по итогам консультаций с российской делегацией во главе со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым в Майами сообщил о достижении прогресса на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

"Сегодня утром я получил обновленную информацию от наших переговорщиков. Я думаю, прорыв, которого мы достигли, состоит в том, что все вопросы теперь обсуждаются открыто", - отметил он в интервью британскому порталу UnHerd.

Вэнс указал, что Вашингтон продолжит с помощью переговоров решать украинский конфликт. "На мой взгляд, мы добились прогресса, но, сидя здесь сегодня, я бы не стал с уверенностью утверждать, что мы придем к мирному решению. Я думаю, есть большая вероятность, что это произойдет, но также очень вероятно, что нет", - сказал вице-президент.

Встреча по украинскому урегулированию проходила в субботу и воскресенье в Майами. С американской стороны в переговорах принимали участие спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер. 

