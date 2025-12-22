Семья из Норильска, где ребенок скончался от голода, получала 100 тыс. рублей пособий

Семья из Норильска, где мать на несколько суток оставила своих детей и один из них умер от голода, жила на социальные пособия. Его размер на четверых детей составлял более 100 тыс. рублей. Об этом со ссылкой на ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что женщина оставила своих детей одних в квартире на несколько суток, в результате чего один ребенок скончался от голода, а двое других госпитализированы. "Семья жила на пособия для многодетных семей", - информировали в ведомстве, уточнив, что размер пособия превышал 100 тыс. рублей.

Ведомство также инициировало проверку на предмет халатности органов профилактики. "Будет проверено, почему семья не состояла на профилактическом учете при наличии данных о том, что отцом детей совершались противоправные действия в отношении старшей девочки", - говорится в сообщении.

Согласно данным правоохранительных органов, старшая - 15-летняя дочь - является его падчерицей. Мужчина был осужден в январе текущего года за самоуправство и побои в отношении самой женщины и падчерицы.

Как сообщили в Минздраве региона, состояние двоих детей из семьи в Норильске, которые остались в квартире без присмотра на несколько суток, оценивается как тяжелое.

"Состояние детей тяжелое, но стабильное. Без отрицательной динамики. Получают всю необходимую помощь", - следует из сообщения.