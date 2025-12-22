Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
22 декабря 2025 / 13:34
22 декабря 2025 / 12:23
22 декабря 2025 / 12:19
/ Дальнее зарубежье / Политика / Украина сегодня / Переговоры по Украине

Политика
Политика
В Венгрии полагают, что ЕС финансирует продолжение конфликта на Украине
22 декабря 2025 / 14:15
© AP Photo/ Virginia Mayo/ТАСС

Выделение Европой Украине беспроцентного кредита в размере €90 млрд означает затягивание конфликта и финансирование его продолжения. Соответствующую точку зрения изложил политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан.

"Даже сторонники кредита Украине в размере €90 млрд признают, что его не вернут. Это не экономическая политика, а финансирование продолжения войны", - указал он в соцсети X.

Политик также отметил, что результатом такого решения станет ограничение бюджета европейских стран в других сферах. Он уточнил, что Венгрия не намерена принимать участие в выделении кредита.

Некоторое время назад Венгрия, Чехия и Словакия юридически отказались участвовать в беспроцентном кредитовании Киева на €90 млрд на 2026-2027 годы. 

Как заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, участникам саммита ЕС не удалось согласовать экспроприацию замороженных российских активов под видом "репарационного кредита" Киеву. Вместо такого варианта было принято решение выделить Украине беспроцентный кредит на €90 млрд через коллективные займы государств сообщества. 

