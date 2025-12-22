Присутствие игиловцев в Сирии будет нарастать - эксперт
22 декабря 2025 / 13:34
Политолог Макаренко: Европа исчезает из политической повестки дня Трампа
22 декабря 2025 / 12:23
Политолог Журавлев о попытках изъятия российских активов в Европе
22 декабря 2025 / 12:19
Общество
Число погибших в результате наводнений в Индонезии составило более 1,1 тыс.
22 декабря 2025 / 14:30
© AP Photo/ Ahyar Tarmizi/ТАСС
Не менее 1 106 человек погибли из-за сильных наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра, судьба еще 175 остается неизвестной. Об этом информировало Национальное агентство по управлению стихийными бедствиями Индонезии.
Сообщается, что в результате разгула стихии пострадали около 7 тыс. человек.
Национальное поисковое и спасательное агентство Индонезии отмечало, что наводнение было вызвано ливнями, которые продолжались в регионе с конца ноября. Селевые потоки повредили жилые здания, дороги и инфраструктуру, затруднив доступ спасателей в наиболее пострадавшие районы.