Число погибших в результате наводнений в Индонезии составило более 1,1 тыс.

Не менее 1 106 человек погибли из-за сильных наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра, судьба еще 175 остается неизвестной. Об этом информировало Национальное агентство по управлению стихийными бедствиями Индонезии.

Сообщается, что в результате разгула стихии пострадали около 7 тыс. человек.

Национальное поисковое и спасательное агентство Индонезии отмечало, что наводнение было вызвано ливнями, которые продолжались в регионе с конца ноября. Селевые потоки повредили жилые здания, дороги и инфраструктуру, затруднив доступ спасателей в наиболее пострадавшие районы.