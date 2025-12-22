Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
22 декабря 2025 / 17:25
КОТИРОВКИ
USD
22/12
80.7220
EUR
22/12
94.5120
Новости часа
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 76 беспилотников ВСУ TMZ: актер Джеймс Рэнсон совершил самоубийство
Москва
22 декабря 2025 / 17:25
Котировки
USD
22/12
80.7220
0.0000
EUR
22/12
94.5120
0.0000
Присутствие игиловцев в Сирии будет нарастать - эксперт
Присутствие игиловцев в Сирии будет нарастать - эксперт
22 декабря 2025 / 13:34
Политолог Макаренко: Европа исчезает из политической повестки дня Трампа
Политолог Макаренко: Европа исчезает из политической повестки дня Трампа
22 декабря 2025 / 12:23
Политолог Журавлев о попытках изъятия российских активов в Европе
Политолог Журавлев о попытках изъятия российских активов в Европе
22 декабря 2025 / 12:19
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / Евроведение / НАТО против России
Политика
В Кремле опровергли информацию Reuters о "притязаниях РФ на Восточную Европу"
22 декабря 2025 / 14:45
В Кремле опровергли информацию Reuters о "притязаниях РФ на Восточную Европу"
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Материал Reuters о том, что Россия якобы хочет распространить свою территорию на европейскую часть бывшего Советского Союза, абсолютно не соответствует действительности. На этом акцентировал внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

Reuters сообщает об этом со ссылкой на якобы доклады разведки США. Согласно публикации, речь якобы идет о балтийских странах и всей территории Украины.

Представитель Кремля в этой связи указал на отсутствие понимания, насколько достоверна информация о наличии таких докладов.

"Мы действительно видели какие-то разрозненные сообщения по этому поводу. Даже если это соответствует действительности, то это из разряда ситуаций, когда разведка делает какие-то ошибочные рассуждения, исследования и выводы. Это абсолютно не соответствует действительности", - подчеркнул Песков. 

Присутствие игиловцев в Сирии будет нарастать - эксперт
Присутствие игиловцев в Сирии будет нарастать - эксперт
Политолог Макаренко: Европа исчезает из политической повестки дня Трампа
Политолог Макаренко: Европа исчезает из политической повестки дня Трампа
Политолог Журавлев о попытках изъятия российских активов в Европе
Политолог Журавлев о попытках изъятия российских активов в Европе
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
15:30
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 76 беспилотников ВСУ
15:14
TMZ: актер Джеймс Рэнсон совершил самоубийство
14:59
Уганда планирует постепенно отказаться от виз для россиян
14:45
В Кремле опровергли информацию Reuters о "притязаниях РФ на Восточную Европу"
14:30
Число погибших в результате наводнений в Индонезии составило более 1,1 тыс.
14:15
В Венгрии полагают, что ЕС финансирует продолжение конфликта на Украине
13:59
Семья из Норильска, где ребенок скончался от голода, получала 100 тыс. рублей пособий
13:43
Вэнс заявил о прорыве на переговорах по Украине
13:30
Курс доллара на Forex впервые с 11 декабря опускался ниже 79 рублей
13:17
Премьер Армении поделился видеоселфи с видом на Исаакиевский собор
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения