В Кремле опровергли информацию Reuters о "притязаниях РФ на Восточную Европу"

Материал Reuters о том, что Россия якобы хочет распространить свою территорию на европейскую часть бывшего Советского Союза, абсолютно не соответствует действительности. На этом акцентировал внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

Reuters сообщает об этом со ссылкой на якобы доклады разведки США. Согласно публикации, речь якобы идет о балтийских странах и всей территории Украины.

Представитель Кремля в этой связи указал на отсутствие понимания, насколько достоверна информация о наличии таких докладов.

"Мы действительно видели какие-то разрозненные сообщения по этому поводу. Даже если это соответствует действительности, то это из разряда ситуаций, когда разведка делает какие-то ошибочные рассуждения, исследования и выводы. Это абсолютно не соответствует действительности", - подчеркнул Песков.