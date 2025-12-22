Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
22 декабря 2025 / 13:34
22 декабря 2025 / 12:23
22 декабря 2025 / 12:19
Уганда планирует постепенно отказаться от виз для россиян
22 декабря 2025 / 14:59
Уганда планирует постепенно отказаться от виз для россиян
© Steffen Trumpf/ picture alliance via Getty Images/ТАСС

Уганда планирует проработать возможность отказа в будущем от визового режима для туристов из России. Об этом сообщил глава департамента по вопросам международного права и социальных дел МИД Уганды Джон Леонард Мугерва в беседе с ТАСС.

Он утвердительно ответил на вопрос о том, возможна ли в будущем отмена виз для россиян с обычным, а не дипломатическим паспортом.

"Мы думаем, что в дальнейшем мы найдем способы упростить визовый режим для россиян, посещающих Уганду. На сегодняшний день виза оформляется онлайн и выдается в течение двух дней, но мы будем рассматривать возможность отмены виз для туристов в будущем", - указал Мугерва.

"Мы действительно хотели бы видеть больше российских туристов, приезжающих в Уганду. У нас очень много достопримечательностей - будь то дикая природа или культурные объекты. А также множество других сфер, в которых мы можем сотрудничать", - подчеркнул дипломат.

В Уганде для туристов доступны сафари по национальным паркам. Страна предлагает различные варианты сафари, в том числе походы к гориллам, отслеживание шимпанзе и наблюдение за дикой природой. Наиболее популярные места для сафари - Национальный парк королевы Елизаветы и Национальный парк "Непроходимый лес Бвинди".

