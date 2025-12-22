Присутствие игиловцев в Сирии будет нарастать - эксперт
TMZ: актер Джеймс Рэнсон совершил самоубийство
22 декабря 2025 / 15:14
© AP Photo/ Danny Moloshok/ТАСС
Смерь американского актера Джеймса Финли Рэнсона III наступила в результате суицида. Об этом информировал портал TMZ.
По его данным, соответствующее заключение было сделано по итогам судебно-медицинской экспертизы.
Некоторое время назад стало известно, что сотрудники правоохранительных органов составили протокол о смерти актера, не обнаружив признаков насильственных действий.
Известность Джеймсу Рэнсону принесла роль Зигги Соботки в сериале "Прослушка" (The Wire, 2002-2008). Он также исполнил роль Эдди Каспбрака в фильме "Оно-2" (It Chapter Two, 2019) и участвовал в других проектах.