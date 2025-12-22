Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 76 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 76 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 76 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

Сообщается, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 104 090 беспилотников, 640 зенитных ракетных комплексов, 26 653 танка и других боевых бронемашин, 1 634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 082 орудия полевой артиллерии и минометов, 49 742 единицы специальной военной автомобильной техники.