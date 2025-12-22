Американский спецпосланник по Гренландии нацелен сделать остров частью США

Губернатор штата Луизиана Джефф Лэндри, назначенный американским спецпосланником по Гренландии, намерен присоединить автономную область Дании к США.

"Для меня честь выполнять задачи на этой добровольной должности, чтобы сделать Гренландию частью Соединенных Штатов", - указал он в соцсети X. Лэндри заверил, что появившиеся обязанности "никак не отразятся" на его работе на посту губернатора штата.

В воскресенье Трамп разместил в Truth Соц. сети сообщение о том, что назначил Лэндри спецпосланником США по Гренландии. По его мнению, губернатор "понимает, что Гренландия жизненно важна для национальной безопасности и будет решительно отстаивать интересы США ради безопасности".

Трамп 13 марта выразил уверенность, что США аннексируют Гренландию, которая является автономной территорией Дании. 4 марта он заявил, что одобрил бы решение жителей острова о вхождении этой территории в состав Соединенных Штатов. Глава Белого дома и ранее не раз отмечал, что Гренландия должна присоединиться к США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. Согласно документу, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.