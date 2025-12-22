Habertürk: в Турции ученик выстрелил в директора школы

Ученик средней школы города Анамур на юге Турции выстрелил из ружья в директора учебного заведения. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии, передает телеканал Habertürk.

Инцидент произошел утром 22 декабря во дворе школы, 12-летний подросток задержан. Под стражу также взят его отец.

Следствие устанавливает причину ЧП. Не исключено, что к этому мог привести конфликт ученика с 39-летним директором школы, который на прошлой неделе запретил ему передвигаться во дворе учебного заведения на электросамокате. Следователям также предстоит выяснить, где подросток взял ружье.