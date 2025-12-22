Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
22 декабря 2025 / 18:57
Москва
22 декабря 2025 / 18:57
22 декабря 2025 / 13:34
22 декабря 2025 / 12:23
22 декабря 2025 / 12:19
Общество
Мишустин поздравил работников энергопрома с профессиональным праздником
22 декабря 2025 / 16:15
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса с профессиональным праздником, отметив их вклад в укрепление энергетической безопасности страны.

"Каждый из вас может по праву гордиться своим вкладом в укрепление энергетической безопасности и промышленного потенциала нашей страны. Вы выполняете сложную и очень важную работу, обеспечиваете стабильное электроснабжение городов и регионов, повышаете качество жизни россиян", - следует из текста послания, размещенного на сайте правительства.

Мишустин отметил, что электроэнергетика является стратегически важной отраслью, от которой зависит устойчивое развитие экономики, социальной сферы, комфорт миллионов россиян.

"Трансформация ТЭК - одно из приоритетных направлений деятельности правительства. Создается новая и модернизируется существующая инфраструктура, строятся генерирующие мощности, расширяется сеть современных подстанций и линий электропередачи, активно внедряются цифровые технологии управления и учета. Реализуются масштабные проекты в сфере атомной и гидроэнергетики, растет доля экологически чистой генерации", - подчеркнул премьер.

Он также поблагодарил ветеранов и работников отрасли за профессионализм, самоотверженный и добросовестный труд, ответственное отношение к делу, пожелав им крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо РФ.

