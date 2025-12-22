Присутствие игиловцев в Сирии будет нарастать - эксперт
22 декабря 2025 / 13:34
22 декабря 2025 / 12:23
22 декабря 2025 / 12:19
Безопасность
Лукашенко заявил, что в Белоруссии разместят максимум 10 "Орешников"
22 декабря 2025 / 16:18
© Михаил Метцель/ ТАСС
На территории Белоруссии будет размещено максимум 10 российских комплексов "Орешник". Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко в комментарии для Telegram-канала "Юнашев Live".
"Ну, десяток - это будет максимум", - отметил он.
Лукашенко, выступая ранее на заседании Всебелорусского народного собрания, заявил, что комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в республике. Он опроверг информацию о размещении комплекса в Слуцке. Вместе с тем, по словам белорусского лидера, российский "Орешник" наполовину произведен в республике.