На территории Белоруссии будет размещено максимум 10 российских комплексов "Орешник". Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко в комментарии для Telegram-канала "Юнашев Live".

"Ну, десяток - это будет максимум", - отметил он.

Лукашенко, выступая ранее на заседании Всебелорусского народного собрания, заявил, что комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в республике. Он опроверг информацию о размещении комплекса в Слуцке. Вместе с тем, по словам белорусского лидера, российский "Орешник" наполовину произведен в республике.