22 декабря 2025 / 13:34
Определен самый популярный российский фильм 2025 года
22 декабря 2025 / 16:37
Определен самый популярный российский фильм 2025 года
© Архив ИТАР-ТАСС/ Григорий Сысоев

Первое место в рейтинге самых популярных фильмов 2025 года занял военный драматический фильм "Август" по мотивам романа Владимира Богомолова. Об этом со ссылкой на пресс-службу "Кино-театр.ру" передает ТАСС. Построение рейтингов осуществлялось на основе статистики посещения страниц фильмов пользователями сайта.

"Военный фильм "Август" входит в топ-10 самых популярных по запросам фильмов 2025 года, портал "Кино-театр.ру" представил рейтинги самых популярных фильмов, сериалов и актеров 2025 года. Рейтинги сформированы на основе статистики посещений страниц актеров, актрис, фильмов и сериалов пользователями сайта "Кино-театр.ру", - следует из сообщения.

Второе место занял музыкальный биографический проект "Пророк. История Александра Пушкина". На третьей строчке расположился семейный фильм "Батя 2. Дед".

В категории сериалов лидирует четвертый сезон детектива "Первый отдел", за ним идут криминальные и драматические сериалы - "Аутсорс", "Ландыши. Такая нежная любовь", "Фишер. Затмение" и другие телепроекты.

По данным пресс-службы, среди актеров, чьи страницы на портале пользователи открывали чаще всего, лидируют Дмитрий Паламарчук, Сергей Жарков, Юра Борисов и Антон Батырев, исполнившие роли в успешных фильмах и сериалах уходящего года. Вместе с тем рейтинг актрис возглавила Карина Андоленко. 

