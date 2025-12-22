Лимит на стоимость подарков для учителей могут изменить

В России могут пересмотреть лимит в 3 тыс. рублей на подарки учителям. Об этом сказано в официальном ответе Минпросвещения на соответствующий запрос председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, сообщает ТАСС.

В сентябре Нилов отмечал, что необходимо "иначе взглянуть на предельную сумму" на подарки для учителей и врачей, указав, что данную инициативу планирует вынести на обсуждение с экспертным сообществом.

Ранее стало известно, что на направленный депутатом запрос ответило Минпросвещения РФ. "При условии положительного заключения антикоррупционной экспертизы, а также принимая во внимание общую экономическую ситуацию, Минпросвещения России считает возможным пересмотр предела допустимой стоимости подарка или цветов для сотрудников образовательных организаций", - следует из документа.

в соответствии с Гражданским кодексом РФ, учителям запрещено получать подарки от обучающихся и их родственников, помимо обычных подарков стоимостью не более 3 тыс. рублей.