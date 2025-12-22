Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
22 декабря 2025 / 13:34
22 декабря 2025 / 12:23
22 декабря 2025 / 12:19
Общество
В Уфу вернулась девочка, которую отец выбросил из окна
22 декабря 2025 / 17:14
В Уфу вернулась девочка, которую отец выбросил из окна
© Официальный Telegram-канал СУ СК России по Республике Башкортостан/ТАСС

Трехлетняя девочка, которую отец выбросил из окна, прошла лечение в Российской детской клинической больнице (РДКБ) Минздрава России и вернулась в Уфу на реабилитацию. Соответствующее сообщение разместил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.

По его словам, намечены плановые консультации невролога, офтальмолога, ортопеда и хирурга.

Утром 9 октября 34-летний мужчина выбросил из окна квартиры на четвертом этаже в Уфе свою дочь, ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Девочку прооперировали, после чего спецбортом доставили в РДКБ Минздрава России в Москву.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ), отца девочки заключили под стражу. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в ходе задержания мужчина вел себя неадекватно, не мог говорить. Предварительно, 15 лет назад он обращался за помощью в психиатрическую больницу после полученной травмы, но на учете не состоял. 

