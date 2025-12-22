Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Переговоры по Украине
Политика
Рябков отметил, что у РФ остаются серьезные вопросы к США по Украине
22 декабря 2025 / 17:30
© Александр Щербак/ ТАСС

У России остаются серьезные вопросы к США по Украине, но администрация американского президента Дональда Трампа предприняла ряд шагов в верном направлении. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во время дискуссии "Валдая".

"В ранее обнародованной Стратегии национальной безопасности США прямо поставлен вопрос о нецелесообразности бесконечного расширения НАТО. Это совершенно не означает, что у нас не осталось серьезных вопросов к американской стороне, в том числе в контексте Украины. Однако было бы несправедливо не признать вышеобозначенное в качестве существенных шагов в верном направлении", - отметил он.

Рябков обратил внимание, что администрация Трампа заметно "пересмотрела курс" команды бывшего президента США Джо Байдена, отойдя от некоторых "глубоко антироссийских элементов в политике Вашингтона". "Ни в коей мере не приукрашивая реальность и не пытаясь переоценить значение произошедших в США перемен с точки зрения российских интересов, все же хочу подчеркнуть, что, зримо проявив политическую волю, администрация Трампа приняла меры по созданию атмосферы требовавшейся для запуска предметного и ориентированного на результат диалога по купированию украинского кризиса", - указал высокопоставленный дипломат.

Вместе с тем, по его словам, принципиально важным стал и тот факт, что американская сторона на высшем уровне согласилась с тем, что одной из первопричин конфликта послужила "напористая экспансия НАТО к границам" РФ.

