Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
22 декабря 2025 / 20:28
КОТИРОВКИ
USD
22/12
80.7220
EUR
22/12
94.5120
Новости часа
Мишустин отметил, что пенсии в России продолжат расти Стоимость нефти Brent поднялась выше $62
Москва
22 декабря 2025 / 20:28
Котировки
USD
22/12
80.7220
0.0000
EUR
22/12
94.5120
0.0000
Присутствие игиловцев в Сирии будет нарастать - эксперт
Присутствие игиловцев в Сирии будет нарастать - эксперт
22 декабря 2025 / 13:34
Политолог Макаренко: Европа исчезает из политической повестки дня Трампа
Политолог Макаренко: Европа исчезает из политической повестки дня Трампа
22 декабря 2025 / 12:23
Политолог Журавлев о попытках изъятия российских активов в Европе
Политолог Журавлев о попытках изъятия российских активов в Европе
22 декабря 2025 / 12:19
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Фильм "Елки 12" стал лидером российского кинопроката
22 декабря 2025 / 17:43
Фильм "Елки 12" стал лидером российского кинопроката
© Сергей Булкин/ ТАСС

Российская комедия "Елки 12" режиссеров Ольги Долматовской, Андрея Силкина, Бориса Дергачева и Юрия Коробейникова возглавила кинопрокат в РФ и странах СНГ, собрав 172,8 млн рублей за прошедшие выходные. Соответствующие данные приводит портал Kinobusiness за период с 18 по 21 декабря.

Сюжет картины рассказывает о девятилетнем мальчике из Кирова, который, узнав о расставании родителей, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде. Роли сыграли Рузиль Минекаев, Дмитрий Нагиев, Андрей Рожков, Надежда Маркина, Ольга Картункова, Андрей Максимов и другие.

На второй строчке расположился российский фильм "Невероятные приключения Шурика", собравший 67 млн рублей за выходные. В главных ролях Тимур Батрутдинов, Марина Кравец, Павел Воля, Гарик Мартиросян, Михаил Галустян, Филипп Киркоров и другие.

Третьим стал фильм "Волчок", собравший 46,1 млн рублей за выходные. Роли исполнили Евгений Ткачук, Юлия Хлынина, Марк-Малик Мурашкин, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий, Даниил Воробьев и другие.

Присутствие игиловцев в Сирии будет нарастать - эксперт
Присутствие игиловцев в Сирии будет нарастать - эксперт
Политолог Макаренко: Европа исчезает из политической повестки дня Трампа
Политолог Макаренко: Европа исчезает из политической повестки дня Трампа
Политолог Журавлев о попытках изъятия российских активов в Европе
Политолог Журавлев о попытках изъятия российских активов в Европе
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
18:31
Мишустин отметил, что пенсии в России продолжат расти
18:14
Стоимость нефти Brent поднялась выше $62
17:59
Путин отметил, что у России и Казахстана нет ни одного спорного вопроса
17:43
Фильм "Елки 12" стал лидером российского кинопроката
17:30
Рябков отметил, что у РФ остаются серьезные вопросы к США по Украине
17:14
В Уфу вернулась девочка, которую отец выбросил из окна
16:58
Лимит на стоимость подарков для учителей могут изменить
16:37
Определен самый популярный российский фильм 2025 года
16:18
Лукашенко заявил, что в Белоруссии разместят максимум 10 "Орешников"
16:15
Мишустин поздравил работников энергопрома с профессиональным праздником
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения