Российская комедия "Елки 12" режиссеров Ольги Долматовской, Андрея Силкина, Бориса Дергачева и Юрия Коробейникова возглавила кинопрокат в РФ и странах СНГ, собрав 172,8 млн рублей за прошедшие выходные. Соответствующие данные приводит портал Kinobusiness за период с 18 по 21 декабря.

Сюжет картины рассказывает о девятилетнем мальчике из Кирова, который, узнав о расставании родителей, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде. Роли сыграли Рузиль Минекаев, Дмитрий Нагиев, Андрей Рожков, Надежда Маркина, Ольга Картункова, Андрей Максимов и другие.

На второй строчке расположился российский фильм "Невероятные приключения Шурика", собравший 67 млн рублей за выходные. В главных ролях Тимур Батрутдинов, Марина Кравец, Павел Воля, Гарик Мартиросян, Михаил Галустян, Филипп Киркоров и другие.

Третьим стал фильм "Волчок", собравший 46,1 млн рублей за выходные. Роли исполнили Евгений Ткачук, Юлия Хлынина, Марк-Малик Мурашкин, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий, Даниил Воробьев и другие.