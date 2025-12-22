Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Присутствие игиловцев в Сирии будет нарастать - эксперт
22 декабря 2025 / 13:34
Политолог Макаренко: Европа исчезает из политической повестки дня Трампа
22 декабря 2025 / 12:23
Политолог Журавлев о попытках изъятия российских активов в Европе
22 декабря 2025 / 12:19
Политика
Путин отметил, что у России и Казахстана нет ни одного спорного вопроса
22 декабря 2025 / 17:59
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

Президент России Владимир Путин в ходе отдельной встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым предложил ему обсудить приоритетные для двусторонних отношений темы.

Глава российского государства отметил, что по его оценке, отношения двух стран во всех сферах развиваются положительно, и в них практически нет проблем.

"В целом, на мой взгляд, ситуация развивается положительно, практически по всем направлениям и у нас нет ни одного вопроса спорного или сложного", - указал он. Вместе с тем Путин обратил внимание, что "вопросы всегда есть при таком объеме сотрудничества".

В свою очередь, Токаев указал на продуманный характер встреч, которые президент РФ провел в Петербурге в рамках ЕАЭС и СНГ. "И в формате ЕАЭС, и в формате СНГ нам удалось проработать целый ряд вопросов нашего взаимодействия. Как было отмечено, СНГ является авторитетной международной организацией, и, разумеется, она востребована", - сказал президент Казахстана.

Подводя итоги уходящего года в двустороннем сотрудничестве с Москвой, он подчеркнул, что год был успешным и "отношения развивались по восходящей линии". "Полным успехом увенчался мой государственный визит в Россию 12 ноября. Благодарен вам за теплый прием. Для нас сотрудничество с Россией является безусловным приоритетом, так как сама жизнь диктует необходимость нашего взаимного существования, сама природа говорит о том, что мы должны находиться вместе по всем вопросам, которые касаются обыденной жизни граждан Казахстана и, я думаю, России", - заключил Токаев.

Он добавил, что работа лидеров двух стран, ориентированная "на развитие стратегического партнерства, полностью соответствует коренным интересам народов наших стран". 

