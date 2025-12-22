Присутствие игиловцев в Сирии будет нарастать - эксперт
Экономика
Стоимость нефти Brent поднялась выше $62
22 декабря 2025 / 18:14
© Yegor Aleyev/ТАСС
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2026 года на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $62 за баррель впервые с 11 декабря текущего года.
По состоянию на 16:46 мск, стоимость нефти Brent демонстрировала рост на 2,6% и торговалась на уровне $62,04 за баррель.
К 17:00 мск Brent замедлил рост до $62,03 за баррель (+2,58%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в феврале 2026 года рос на 2,65% и находился на отметке в $58,02 за баррель, свидетельствуют данные площадки.