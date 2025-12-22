Мишустин отметил, что пенсии в России продолжат расти

Российские власти продолжат повышать пенсии по старости. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания со своими замами.

"Президент обращал внимание, что повышение продолжительности жизни, активное долголетие - один из ключевых приоритетов государственной политики. Правительство делает все необходимое для решения этой задачи, а она охватывает целый комплекс направлений, в том числе поддержку граждан старшего возраста. Утвержден план мероприятий по реализации стратегии действий в их интересах на предстоящие пять лет. Предусмотрено дальнейшее повышение уровня пенсионного обеспечения", - указал он.

По словам премьера, в зоне постоянного внимания остается совершенствование организации медпомощи. "Будем расширять возможности пройти диспансеризацию как в поликлинике, так и в условиях больницы. Еще больше пожилых, которым это необходимо, смогут получить лечение на дому. А для тех, кому сложно позаботиться о себе самостоятельно, развиваем систему долговременного ухода, чтобы к концу 2030 года она была доступна для 0,5 млн человек", - отметил он.

Мишустин подчеркнул, что планируется также расширить проведение научных исследований для борьбы с хроническими заболеваниями, создавать условия для здорового долголетия, включая приобщение к здоровому образу жизни. "Важно, чтобы люди так называемого серебряного возраста имели широкие возможности участвовать в жизни общества", - добавил он.