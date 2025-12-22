Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Скончался британский певец Крис Ри Президент ввел предельный возраст для службы в Росгвардии в Донбассе и Новороссии
Присутствие игиловцев в Сирии будет нарастать - эксперт
Присутствие игиловцев в Сирии будет нарастать - эксперт
22 декабря 2025 / 13:34
Политолог Макаренко: Европа исчезает из политической повестки дня Трампа
Политолог Макаренко: Европа исчезает из политической повестки дня Трампа
22 декабря 2025 / 12:23
Политолог Журавлев о попытках изъятия российских активов в Европе
Политолог Журавлев о попытках изъятия российских активов в Европе
22 декабря 2025 / 12:19
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 265 военных
22 декабря 2025 / 18:45
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 265 военных
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 265 солдат. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 90 человек, в зоне группировки "Запад" - до 215. В результате действий группировок "Южная" и "Центр" потери ВСУ составили до 235 и более 450 военнослужащих соответственно. Кроме того, украинские войска потеряли до 250 солдат в зоне группировки "Восток" и до 25 военных в зоне ответственности группировки "Днепр", указали в МО РФ.

20:15
Скончался британский певец Крис Ри
19:59
Президент ввел предельный возраст для службы в Росгвардии в Донбассе и Новороссии
19:43
"Кинопоиск" определил лучший российский сериал пятилетия
19:32
Степашин прокомментировал возможность восстановить СССР
19:15
Каждый третий опрошенный житель России украшает елку советскими игрушками
18:59
Рябков заверил, что Россия не планирует нападать на страны ЕС и НАТО
18:45
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 265 военных
18:31
Мишустин отметил, что пенсии в России продолжат расти
18:14
Стоимость нефти Brent поднялась выше $62
17:59
Путин отметил, что у России и Казахстана нет ни одного спорного вопроса
