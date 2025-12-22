Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 265 солдат. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 90 человек, в зоне группировки "Запад" - до 215. В результате действий группировок "Южная" и "Центр" потери ВСУ составили до 235 и более 450 военнослужащих соответственно. Кроме того, украинские войска потеряли до 250 солдат в зоне группировки "Восток" и до 25 военных в зоне ответственности группировки "Днепр", указали в МО РФ.