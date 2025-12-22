Рябков заверил, что Россия не планирует нападать на страны ЕС и НАТО

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не намерена нападать на страны НАТО и Евросоюза.

"Мы, безусловно, не планируем нападать на страны ЕС и НАТО. Россия не преследует приписываемые нашей стране завоевательные цели", - сказал он во время дискуссии "Валдая".

Рябков также напомнил о заявлении президента России Владимира Путина о том, что Москва готова отразить это юридически.

"Однако в Европе, если под этим устоявшимся термином понимать принадлежность к ЕС и европейской части НАТО, крайне мало тех, кто был бы готов выстраивать подобную архитектуру не против России, а совместно с нашей страной", - подчеркнул высокопоставленный дипломат. Он считает, что "неделимое пространство безопасности там, если и признают, то только в границах коллективного Запада".

"Честно говоря, это не добавляет оптимизма и явным образом сигнализирует о том, что даже в условиях более взвешенной политики США, демонстрируемой Вашингтоном на российском направлении, сохраняются серьезные риски столкновения Россия - НАТО ввиду неадекватных враждебных действий европейских стран", - заключил Рябков.