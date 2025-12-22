Каждый третий опрошенный житель России украшает елку советскими игрушками

Новогодние игрушки остаются одним из главных символов праздника, для 41% российских граждан это не просто декор, а часть семейной истории. Так 52% жителей страны традиционно используют в качестве декора шары, звезды и снежинки, а 36% россиян наряжают елку советскими игрушками. Об этом со ссылкой на данные опроса страховой компании "Росгосстрах" сообщает ТАСС.

Отмечается, что 75% респондентов подтвердили, что в семье сохраняют елочные украшения предыдущих поколений. Вместе с тем, по данным опроса, сограждане обновляют наборы игрушек с разной регулярностью: 42% покупают новые украшения раз в несколько лет, 36% - обновляют набор только в случае поломки старых игрушек, а 22% - ежегодно.

Кроме того, 57% участников опроса предпочитают игрушки, выпущенные на определенной фабрике, 23% - наборы, изготовленные во времена СССР, а 20% изделия ручной работы. При этом 15% россиянин коллекционирует елочные украшения.

Согласно результатам исследования, 44% коллекционеров оценивают свой набор елочных игрушек в сумму выше 100 тыс. рублей, 26% считают его бесценным, 17% еще не подсчитывали стоимость, а 13% имеют коллекцию стоимостью более 1 млн рублей.

Опрос проведен среди 1 227 россиян во всех федеральных округах РФ.