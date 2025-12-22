Рейтинг лучших российских сериалов 2020-2025 годов по итогам опроса редакции "Кинопоиска" возглавил сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". Об этом со ссылкой на пресс-службу "Кинопоиска" сообщает ТАСС.

"В опросе редакции "Кинопоиска" приняли участие более 300 деятелей российского кино, которые выбрали 25 лучших сериалов пятилетия. В десятке сериалов из рейтинга первое место занимает сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", на втором месте "Чики", на третьем месте "Аутсорс", - следует из сообщения.

Участниками опроса стали более 300 специалистов редакции "Кинопоиска", в их числе Константин Эрнст, Тина Канделаки, Сарик Андреасян, Михаил Врубель, Сергей Бондарчук, Валерий Федорович, Антон Щукин, Юрий Быков, Иван Добронравов, Андрей Золотарев и другие.

Кроме того, в топ-10 рейтинга вошли "Нулевой пациент", "Вампиры средней полосы", "Мир! Дружба! Жвачка!", "Перевал Дятлова", "Пингвины моей мамы", "Фишер" и "Трасса".