Интеграция
Президент ввел предельный возраст для службы в Росгвардии в Донбассе и Новороссии
22 декабря 2025 / 19:59
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Президент РФ Владимир Путин своим указом продлил до 2028 года особый порядок поступления на службу в Росгвардию в регионах Донбасса и Новороссии, действие которого истекало 1 января 2026 года. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.
В сравнении с прошлой редакцией он претерпел некоторые изменения. В частности, для претендентов на службу вводится ранее отсутствовавший предельный возраст. По общероссийским требованиям он составляет от 50 до 60 лет.
Кроме того, введена необходимость в оформлении личного поручительства.