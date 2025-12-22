Президент ввел предельный возраст для службы в Росгвардии в Донбассе и Новороссии

Президент РФ Владимир Путин своим указом продлил до 2028 года особый порядок поступления на службу в Росгвардию в регионах Донбасса и Новороссии, действие которого истекало 1 января 2026 года. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

В сравнении с прошлой редакцией он претерпел некоторые изменения. В частности, для претендентов на службу вводится ранее отсутствовавший предельный возраст. По общероссийским требованиям он составляет от 50 до 60 лет.

Кроме того, введена необходимость в оформлении личного поручительства.