Скончался британский певец Крис Ри

Британский певец и автор песен Крис Ри скончался в возрасте 74 лет. О смерти исполнителя информировала его семья, передает вещательная корпорация Би-би-си.

"Он мирно ушел из жизни в больнице сегодня утром в окружении семьи после непродолжительной болезни", - сказано в заявлении.

Мировую известность Крису Ри принесли такие хиты, как The Road to Hell, Looking For The Summer, On The Beach, Auberge, The Blue Cafe, Josephine. Поклонники музыканта, родившегося в английском городе Мидлсбро в Северном Йоркшире в семье матери-итальянки и отца-ирландца, любили его за мелодичные песни в жанрах софт- и блюз-рок.

В 2001 году музыкант перенес операцию по удалению поджелудочной железы из-за диагностированного рака. В 2016 году он также перенес инсульт.

Всего за свою карьеру Крис Ри записал 25 студийных альбомов, продав свыше 30 млн дисков.