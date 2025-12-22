Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
22 декабря 2025 / 23:32
Москва
22 декабря 2025 / 23:32
22 декабря 2025 / 13:34
22 декабря 2025 / 12:23
22 декабря 2025 / 12:19
Общество
Скончался британский певец Крис Ри
22 декабря 2025 / 20:15
Скончался британский певец Крис Ри
© Richard Ecclestone/ Redferns via Getty Images/ТАСС

Британский певец и автор песен Крис Ри скончался в возрасте 74 лет. О смерти исполнителя информировала его семья, передает вещательная корпорация Би-би-си.

"Он мирно ушел из жизни в больнице сегодня утром в окружении семьи после непродолжительной болезни", - сказано в заявлении.

Мировую известность Крису Ри принесли такие хиты, как The Road to Hell, Looking For The Summer, On The Beach, Auberge, The Blue Cafe, Josephine. Поклонники музыканта, родившегося в английском городе Мидлсбро в Северном Йоркшире в семье матери-итальянки и отца-ирландца, любили его за мелодичные песни в жанрах софт- и блюз-рок.

В 2001 году музыкант перенес операцию по удалению поджелудочной железы из-за диагностированного рака. В 2016 году он также перенес инсульт.

Всего за свою карьеру Крис Ри записал 25 студийных альбомов, продав свыше 30 млн дисков.

