Рахмон поблагодарил Путина за расследование гибели таджикского школьника в РФ

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон при общении в Санкт-Петербурге с главой российского государства Владимиром Путиным поблагодарил его за то, что правоохранительные органы РФ будут тщательно расследовать гибель ученика - гражданина Таджикистана - при нападении 16 декабря на школу в Одинцове.

"Большое спасибо, что будет тщательное со стороны ваших правоохранительных органов расследование. И виновные должны быть наказаны самым строгим образом", - отметил Рахмон.

Президент указал, что эта трагедия стала для него неожиданностью. "Для меня, разумеется, то, что произошло, - это неожиданно. Таких преступников хватает сегодня в мире, мы живем в очень сложном мире", - добавил он.

Российский лидер выразил Рахмону и семье погибшего соболезнования, заверив, что расследование гибели мальчика из Таджикистана будет полноценным.