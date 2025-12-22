Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Дальнее зарубежье / Общество / Русский мир / Подрывная деятельность против России
Общество
Более 50% жителей Дании, Польши и Эстонии считают Россию врагом
22 декабря 2025 / 20:45
Более 50% жителей Дании, Польши и Эстонии считают Россию врагом
© Alexandros Michailidis/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС

Подавляющее большинство жителей Дании, Польши и Эстонии воспринимают Россию не как партнера, а как противника. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Война против Победы", представленные Аналитическим центром ТАСС и исследовательской компанией "Крибрум".

Как отмечается, "у представителей всех стран, фигурирующих в исследовании, за исключением Венгрии, преобладает представление о России как о сопернике или противнике, но особую уверенность во враждебности России проявляют в Польше, Эстонии и… Дании".

Согласно данным исследования, 73,9% жителей Дании, 62,4% поляков и 67,1% эстонцев определяют Россию как противника, с которым находятся в состоянии конфликта. Еще 9,2% датчан, 12,4% поляков и 3,7% эстонцев называют Россию соперником. Соответствующие выводы основаны на результатах опросов общественного мнения, проводившихся Европейским советом по международным отношениям.

Кроме того, исследование демонстрирует, как на фоне этого меняется оценка исторической роли Советского Союза в победе над нацизмом. Так, в 2025 году всего 18% жителей США и 22% французов считают, что СССР внес наибольший вклад в поражение Германии, при этом 70% потерь вермахта пришлись на Восточный фронт. 

