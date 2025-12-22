Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Присутствие игиловцев в Сирии будет нарастать - эксперт
22 декабря 2025 / 13:34
22 декабря 2025 / 12:23
22 декабря 2025 / 12:19
Путин отметил, что отношения России и Армении развиваются
22 декабря 2025 / 20:59
© Сергей Булкин/ ТАСС

Отношения России и Армении развиваются, у двух стран хорошие планы. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин при общении с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Что касается двусторонних отношений, то они развиваются", - сказал он, поблагодарив Пашиняна за участие в мероприятиях по линии ЕАЭС и СНГ. "Мы уже обменялись оценками результатов нашей работы за вчерашний день, за сегодняшний день. В целом это все прошло на достаточно хорошем уровне. Я надеюсь, атмосфера была хорошей", - указал российский лидер.

Самое главное, что "команды поработали со всех сторон, хорошие документы подготовили, все подписано, все движется вперед", подчеркнул он.

"У нас и планы хорошие. Мы уже говорили по поводу энергетики, в том числе атомной", - добавил Путин.

