Фицо открыл самый длинный автотоннель Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо открыл движение по самому длинному автомобильному тоннелю в республике, прокатившись по нему на роликовых коньках. Видео размещено на странице главы правительства в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Я не хотел упустить возможность прокатиться по всему тоннелю на роликовых коньках", - указал политик.

Строительство тоннеля через горный массив вблизи города Жилина в северо-западной части Словакии продолжалось около 30 лет в связи с изменением планов и порядка финансирования работ. Его протяженность составляет 7,5 км. Ввод объекта призван существенно сократить время передвижения из западных в восточные регионы страны.