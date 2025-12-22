Путин поинтересовался, как Эрмитаж остался неразграбленным в 1917-м

Президент РФ Владимир Путин во время экскурсии по Государственному Эрмитажу вместе с лидерами стран СНГ спросил у директора Михаила Пиотровского, как музею удалось сохранить коллекцию в революционные дни 1917 года, передает ТАСС.

"А вот, когда здесь после событий в 1917 году, здесь же стояли части, - обратился Путин во время осмотра Золотой кладовой, - после захвата Зимнего дворца грабили все подряд. Как это не разграбили?"

Пиотровский пояснил, что в музее ожидали штурма Зимнего, а потому руководство Эрмитажа сдалось Красной гвардии еще до него. А после пожара Зимнего дворца 1837 года в музее уже фактически отработали блокировку переходов из императорской резиденции к помещениям с экспозицией.

"То есть Красная гвардия защищала?" - уточнил глава государства и получил утвердительный ответ со стороны директора Эрмитажа.