Сирийский узел затягивается все туже

Юрий Веселов, военный обозреватель

Сирийские военные аналитики не скрывают, что начавшиеся 19 декабря интенсивные бомбежки мест укрытия боевиков Исламского государства (международная мусульманская террористическая группировка) представляет собой месть за двух убиенных американских солдат и одного гражданского переводчика. И направлена данная «операция» на поддержание международного имиджа США и влияния в Сирии.

Арабское издание «Аш-Шарк аль-Аусат» сообщает о ежедневном нанесении точечных ударов боевой авиации ВВС США по выявленным укрытиям террористов, взявших на себя ответственность за совершение этой диверсии. При этом янки бахвалятся тем, что действуют на всей территории с ведома руководства страны и во взаимодействии с сирийскими силовиками.

Воздушная операция получила наименование «Глаз ястреба» и не предусматривает привлечения сухопутного компонента: самолеты и беспилотники гоняются за исламскими боевиками примерно на половине территории Сирии, скрывающиеся в труднодоступной горно-пустынной местности в основном в провинциях Дамаск, Хомс, Ракка и Дейр эз-Зор. Американские истребители и штурмовики действуют с авиационных баз, размещенных в Иордании и Ираке.

По данным Пентагона, за два дня выявлено и уничтожено по меньшей мере 23 террориста.

Представители американского командования не скрывают того, что такие действия могут длиться довольно продолжительный период времени – до нескольких месяцев. Они признаются, что не располагают в Сирии достаточными силами и средствами, чтобы проводить действия по тщательной «зачистке» территории. И не скрывают своего нежелания подставлять своих военных под пули бандитов.

Что касается формирований Новой сирийской армии, состоящей из бывших боевиков-выходцев из провинции Идлиб, то они мало чем отличаются от своих духовных «родственников» из Исламского государства (ИГИЛ, террористическая организация, запрещена в РФ)). Этим нет никакого доверия: в лучшем случае в стрелковом бою они побегут, в худшем – будут стрелять американцам в спину.

Надежды на привлечение к операции лояльных Пентагону курдских формирований Сирийских демократических сил тоже нет: их военно-политические руководители думы думают о том, что выиграют курды от интеграции в силовые структуры новой власти, и какая им будет компенсация от США. С другой стороны, они не хотят распылять свои силы перед реальной угрозой быть уничтоженными Турцией и их союзниками.

Янки, похоже, изучают возможность привлечения для «зачисток» дезертиров из бывшей сирийской армии, из которых Турция сформировала Сирийскую армию свободы (САС), подразделения которой дислоцированы на севере Сирии. Быть может, что-то из этой идеи и могло бы получиться, но эта армия слишком сильно привязана к туркам, лидер которых Реджеп Эрдоган не оставляет надежды на привлечения ее к возможным боевым действиям против сирийских курдов и не позволит командованию САС уйти из-под турецкого зонтика.

Сирийские аналитики не скрывают, что только русские беззаветно и мужественно освобождали Сирию от всякого рода террористов и бандитов. Так было на примере освобождения Пальмиры в 2015 и 2017 годах, ликвидации вооруженного присутствия ИГИЛ в южной провинции Деръя в 2018 году и уничтожения отрядов террористов в том же году на юге Евфрата. Местные военные специалисты, многие из которых учились в военных заведениях России или хорошо знакомы с русскими командирами усвоили заповедь Суворова о том, что пока нога солдата не переступит позицию противника, эта земля не будет завоеванной.

Американцы и их новые сирийские «друзья» хотят обвинить иранцев в бедах государства. В сирийской и израильской прессе появляются материалы о якобы переданных иранцами позициях и военных объектах отрядам Исламского государства. И это заведомая ложь.

Во-первых, иранцы и нанятые ими «международные добровольцы» первыми бежали из Сирии. Остались лишь те, кому на своей родине грозили большие сроки или казнь за совершенные преступления. Эта категория боевиков составила многочисленные банды головорезов-грабителей местного населения и впоследствии влилась в ИГИЛ.

Во-вторых, на стороне Ирана выступали милицейские формирования, боевики которых набирались исключительно из шиитов – это местный колорит.

Что касается смешанного религиозного состава, то ярким примером может служить созданное Пентагоном формирование из недобитых в Ираке и Сирии радикалов, нашедших приют в непосредственной близости от американской военной базы Ат-Танф на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании на юго-востоке страны. Не исключено, что именно отсюда осуществляются вылазки групп боевиков, внезапно нападающих на военные транспорты и гражданские автомашины с целью добычи продуктов питания, одежды и предметов первой необходимости.

Представляют ли эти диверсии угрозу новой власти? Конечно, да. Если власть не справляется с бандитами, постоянно терроризирующими население, то она (особенно на Востоке) стремительно теряет доверие. Для уничтожения террористов требуется проведение наземных операций при поддержке авиации. Если этого не будет, то существует реальная угроза затягивания вооруженного конфликта на неопределенно длительное время и сохранения «лоскутного» государства.