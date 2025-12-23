Запад всерьез взялся за Центральную Азию

Владимир Блинков, экономический обозреватель

В последние годы лидеры стран Запада активизировали контакты с руководством стран Центральной Азии (ЦА), стремясь выйти на новые направления сотрудничества.

В марте 2024 г. Казахстан и Британия подписали Дорожную карту сотрудничества в области критически важных полезных ископаемых.

Поворотным моментом в отношениях между ЕС и странами ЦА стал первый саммит ЕС - ЦА 3-4 апреля 2025 г. в узбекском Самарканде. На нем ЕС представил инвестиционный пакет на 12 млрд евро, являющийся продолжением пакета на сумму 10 млрд евро, обещанного в 2024 г. в рамках стратегии «Глобальный портал». Значительная часть средств выделяется на разработку минеральных ресурсов, а также на реализацию проектов гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии.

6 ноября 2025 г. в Вашингтоне состоялся саммит C5+1, на который президент США Дональд Трамп пригласил руководителей 5-ти центрально-азиатских государств – первая в истории встреча такого рода. Его результатом стало заключение новых соглашений по важнейшим сырьевым материалам, инвестициям, транспорту, водопользованию и новым технологиям. По мнению западных экспертов этим Вашингтон подал четкий сигнал о намерении более агрессивно конкурировать с Китаем и Россией в регионе.

Япония уже сейчас является одним из основных инвесторов в экономику ЦА. Только в экономику Казахстана ее инвестиции превысили 8,5 млрд долл. 18-20 декабря 2025 г. в Токио состоялся первый саммит глав государств в формате «Центральная Азия + Япония», приуроченный к 20-летию диалога «Центральная Азия + Япония», учреждённого в 2004 г. На нем была принята Токийская декларация, нацеленная на трансформацию отношения между Японией и 5-ю странами ЦА в более глубокое и многогранное стратегическое партнерство. Токио пообещал вложить еще около 20 млрд долл. в бизнес-проекты в ЦА в течение 5 лет. В частности, в рамках визита президента Казахстана в Японию подписано более 60 двусторонних документов на сумму свыше 3,7 млрд долл. Приоритетные направления сотрудничества - зеленая энергетика и развитие добычи и цепочки поставок важнейших полезных ископаемых.

Это показывает, что ЦА становится новым фронтом в гонке как за влияние в регионе, так и за его минеральные ресурсы, в частности редкоземельные элементы и критически важные минералы. Рост активности Запада представляется попыткой снять с шеи «удавку Китая», прежде всего в области редкоземельных и критических минералов. Причем, как показывает анализ приоритетов сотрудничества со странами ЦА, из-за высокой стоимости транспортировки сырья из региона, наличия в регионе относительно дешевой рабочей силы и ограниченной пропускной способности транспортных коммуникаций, инвестиции и современные западные технологии переработки сырья рассматриваются как важный элемент в создании цепочек добавленной стоимости. На это же указывает и внимание к развитию энергетики во всех программах как базы для обеспечения будущих производств.

До последнего времени препятствием для развития проектов по добыче сырья в ЦА западными компаниями было отсутствие «независимого от России коридора» их транспортировки из региона. Но, сейчас такие возможности появляются. В качестве центрального звена логистики сейчас ими рассматривается развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТКМТМ) или Среднего коридора как наиболее приемлемой альтернативы в обход России. Проект не новый. Но, существенным прорывом в его развитии стали договоренности между США и Арменией, позволяющие говорить о возможном скором запуске Зангезурского коридора – 40-километрового участка железной дороги на юге Армении, которая соединит Азербайджан с его анклавом - Нахичеванской Автономной Республикой и далее Турцией. Ранее Армения наотрез отказывалась от его запуска. Но сейчас она согласилась сотрудничать с США и третьими сторонами по созданию «Маршрута Трампа ради международного мира и процветания». А ее соседи Армении - Турция и Азербайджан уже давно рассматривают Зангезурский коридор как ключевой элемент создания беспрепятственного транспортного сообщения как между собой, так и между Азией и Европой.

Работы по подготовке маршрута с их стороны ведутся высокими темпами. Как заявил на VII Консультативной встрече глав государств ЦА в Ташкенте президент Азербайджана Ильхам Алиев строительство азербайджанской части коридора пропускной способностью 15 млн т грузов в год почти завершено. Турецкие власти объявили о начале строительства железной дороги «Карс — Дилучу», которая должна с запада примкнуть к «Маршруту Трампа» и обеспечить его функционирование в направлении Анатолии.

На Западе рассчитывают, что TКМТМ позволит постепенно заменить региональное влияние России и Китая западным. Что касается США, то запуск магистрали рассматривается ими как инструмент усиления контроля над ситуацией на Южном Кавказе. Согласно договоренностям с властями Армении они планируют получить на срок до 99 лет «зангезурский коридор» в оперативное управление. Для контроля за его функционированием они планируют разместить там свою ЧВК численностью не менее тысячи сотрудников, которые, по некоторым данным, будут вооружены не только стрелковым оружием, но и иметь в своем арсенале легкобронированную технику. Кроме того они будут получать 40% от доходов, связанных с его функционированием,

Европе это дает возможность диверсифицировать цепочки поставок и уменьшить зависимость от российских и морских маршрутов с их загруженными проливами.

Китай рассчитывает расширить инициативу «Один пояс - один путь», все активнее подключаясь к ТКМТМ, а также подключая западные институты, такие как Всемирный банк.

Для стран ЦА реализация существующих планов по расширению ТКМТМ выгодна тем, что может превратить их из периферийной транзитной зоны в важнейшего партнера Турции, США и Европы, укрепляя межрегиональные транспортные связи, повышая экономическую устойчивость и изменяя архитектуру евразийской торговли.

Но хотя Запад рассчитывает наращивать в итоге свое влияние в ЦА и на Кавказе, остаются существенные экономические, политические, военные и географические препятствия, которые могут помешать их планам по «отдалению государств региона от России и Китая». В частности, акцент ЕС на «демократические реформы» остается одним из препятствий для более решительного разворота региона в ее сторону, особенно это касается политической элиты ЦА. В противовес Европе Вашингтон при Трампе стал более обнадеживающим партнером т.к. нынешняя администрация избегает вопросов, связанных с правами человека.

Кроме того реализация западных планов будет сопровождаться значительным усилением позиций Турции в регионе, что может дать ей возможность бросить еще больший вызов ЕС и США. Причем, формы, которые это может принять, включают более тесное сотрудничество с Китаем в ЦА, что будет препятствовать запланированному ими сдерживанию последнего.